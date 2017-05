A General Motors do Brasil (GM) convocou, nesta terça-feira, 23, os proprietários dos veículos da marca Chevrolet Ônix Joy modelo 2017, com data de fabricação entre 27 e 31 de março de 2017, a agendarem junto a uma concessionária da marca a inspeção e eventual substituição dos pneus do veículo. A identificação dos chassis dos veículos envolvidos podem ser vistos na internet.

No comunicado, a GM informa sobre a possibilidade de haver danos nas paredes laterais dos pneus ocorridos durante o processo de montagem, com fragilização de sua estrutura.

Em consequência deste defeito, pode haver ruptura do pneu, que, com o veículo em movimento, pode causar perda do controle, com risco de acidentes e lesões graves. Para agendamento e informações, a Chevrolet disponibiliza o telefone 0800 702 4200 e o site.

Já a Fiat Chrysler convocou na segunda-feira, 22, os proprietários dos veículos Fiat Bravo, Doblò, Doblò Furgão, Fiorino, Grand Siena, Idea, Linea, Novo Palio, Palio Fire, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, ano/modelo 2016 e 2017, todas as versões, para agendarem, a partir desta quarta-feira, 24, uma visita a uma das concessionárias da marca para que seja feita a análise, verificação e, se necessária, a substituição gratuita do alternador.

“Foi detectado que, na hipótese de falha do alternador, poderá ocorrer o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros”, alerta o comunicado da montadora.

Para consulta dos números de chassis envolvidos e/ou mais informações, o consumidor deve entrar em contato com a Central de Serviços ao Cliente Fiat, pelo telefone 0800 707 1000 ou pela internet.

Agência Brasil