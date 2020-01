“Ficaremos com as boas lembranças”: Basket Osasco manifesta pesar pela morte de Kobe Bryant

O Basket Osasco manifestou pesar pela morte do astro do basquete Kobe Bryant, aos 41 anos, em um acidente de helicóptero neste domingo (26), na Califórnia, Estados Unidos.

“Perdemos Kobe Bryant, um dos maiores nomes da história do esporte! Aos 41 anos, Kobe faleceu em acidente de helicóptero na Califórnia. Ficaremos com as boas lembranças de uma carreira grandiosa, com momentos brilhantes, e estaremos em orações para seus amigos e familiares nesse momento de dor”, declarou o time de basquete osasquense por meio das redes sociais.



Kobe Bryant morreu após o helicóptero em que ele viajava cair na cidade de Calabasas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A queda do helicóptero com cinco ocupantes já havia sido confirmada pelo departamento de polícia do Condado de Los Angeles. Não houve sobreviventes. A presença de Bryant no helicóptero foi confirmada pouco depois pela imprensa local, incluindo os canais ESPN e ABC. A prefeitura de Calabasas lamentou, pelo Twitter, a morte do ex-atleta. Os nomes das outras vítimas do acidente ainda não foram confirmados.

Kobe Bryant ingressou na NBA em 1996 e assinou contrato com o único time no qual queria jogar, o Los Angeles Lakers. Ganhou seu primeiro campeonato na temporada de 1999-2000, junto com a estrela do time à época, Shaquille O’Neal.

Viveu seu auge na liga norte-americana de basquete, a NBA, entre os anos de 2007 e 2010, conquistando outros dois campeonatos nesse período. Ele jogou duas Olimpíadas, 2008, em Pequim, e 2012, em Londres, conquistando medalha de ouro em ambas. Bryant se aposentou do esporte em 2016, reverenciado como uma das maiores estrelas da NBA.

Quarto maior pontuador da história da NBA

Kobe Bryant é o quarto maior pontuador da história da liga. Coincidentemente, sua marca de 33.643 pontos foi ultrapassada ontem (25) por LeBron James, também dos Lakers.

Pelo Twitter, Bryant, parabenizou o colega. “Muito respeito, meu irmão”, disse Kobe, horas antes de entrar no helicóptero. Bryant era um fã declarado do brasileiro Oscar Schmidt e também gostava de futebol. Ele esteve no Brasil para assistir jogos da Copa do Mundo, em 2014. (Com Agência Brasil)