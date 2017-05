“Fico numa situação bem difícil”, diz Ana Paula, sobre racha entre Rossi e Lins

A secretária de Educação de Osasco, Ana Paula Rossi (PR), diz que fica “numa situação bem difícil”, com o rompimento do pai dela, o ex-prefeito Francisco Rossi (PR), com o prefeito Rogério Lins.

“Fico numa situação bem difícil, a gente está falando do meu pai e do meu prefeito. Prefiro ficar na posição de respeito”, declarou Ana Paula, ao Visão Oeste.

“É um assunto delicado, óbvio, ele é meu pai.. respeito a opinião dele, mas também faço parte do governo e trabalho para que esse governo dê muito certo”, afirmou.

“Rádio peão”

Mesmo com o rompimento entre o pai e o prefeito, Ana Paula nega que haja pressão para ela deixar o cargo, um dos principais da administração.

“Nos corredores, na ‘rádio peão’, isso corre direto. Agora, o que me dá muita tranquilidade é que tenho uma excelente relação com meu pai e tenho uma excelente relação de confiança com o prefeito. Isso me dá muita confiança de continuar com o meu trabalho independente dos ti-ti-tis de bastidores”.

Além da filha, Ana Paula, a esposa de Rossi, Ana Maria, também faz parte do governo de Rogério Lins, como vice-prefeita. O secretário de Obras, Cláudio Monteiro, também é indicado do ex-prefeito.

Rossi diz que seu rompimento com Lins ocorre pelo que ele avalia ser um excesso de membros do PT na administração municipal.