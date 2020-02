Fieb, em Barueri, alerta contra “brincadeira da rasteira”, nova mania dos jovens que pode matar

Tem crescido nas escolas de todo o país a prática da chamada “brincadeira da rasteira”, que tem causado sérios riscos e danos a crianças e adolescentes. A Fundação Instituto da Educação de Barueri (Fieb) divulgou um alerta contra a nova, e perigosa, mania dos jovens.

A dinâmica da “brincadeira” envolve três jovens, que se posicionam um ao lado do outro. Em seguida, quando a pessoa que está no meio pula, as que estão ao lado dão uma rasteira, fazendo-a cair de costas no chão.

“Mesmo parecendo inofensivo, o tombo é assustador e fica evidente que é possível sofrer graves sequelas com a pegadinha, incluindo traumatismo no crânio, risco da perda de movimentos (caso a queda atinja nervos e áreas sensíveis) e até a morte”, alertou a Fieb, em nota.

“Ciente do fato, a Fieb está tomando medidas preventivas e alerta pais e educadores sobre os riscos deste jogo. Por favor, mostrem para todos o perigo que estão correndo!”, completa a instituição.