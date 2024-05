Fieb faz último dia de Imposto de Renda gratuito neste sábado (18) em Barueri

Neste sábado (18), a FIEBTech (Fundação Instituto de Educação de Barueri) oferecerá a última oportunidade para os contribuintes realizarem a Declaração de Imposto de Renda de forma gratuita. O atendimento será na Unidade Jardim Paulista, localizada na Estrada Velha de Itapevi, 2679, das 8h às 12h, com fechamento dos portões às 11h.

Para aqueles que ainda têm dúvidas ou precisam de mais informações, a FIEBTech disponibiliza o telefone (11) 4162-6250 para contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Os interessados em aproveitar esse serviço devem estar munidos dos seguintes documentos:

1. Imposto de Renda de 2023;

2. Informes de Rendimentos das Fontes Pagadoras, Instituições Financeiras e outros rendimentos;

3. Comprovantes de despesas com pagamentos de plano de saúde, mensalidade escolar, clínicas médicas e dentárias, entre outros;

4. Comprovantes de pagamento ou recebimento de ações judiciais;

5. Nome, data de nascimento e CPF de dependentes a serem incluídos;

6. Informações sobre bens, como veículos (valor e número do Renavam), imóveis (valor, inscrição municipal – IPTU e data de aquisição, matrícula do imóvel e nome do cartório registrador), instituição financeira, CNPJ, valor mensal e número de parcelas (se financiado);

7. Senha do Portal Gov.br (nível prata ou ouro) para quem estiver inscrito.