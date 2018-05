Fieb, que oferece 19 cursos técnicos gratuitos, abre inscrições para vestibulinho

Estão abertas as inscrições do Vestibulinho Fieb para o 2° semestre de 2018 para vagas dos cursos profissionalizantes de nível médio do Instituto Técnico de Barueri (ITB) e também do Cursinho Fieb, todos mantidos pela Fundação Instituto de Educação de Barueri.

Os cadastros para o processo seletivo vão até 30 de maio às 16h e podem ser feitos por meio do site do Vestibulinho. A taxa varia de R$ 30 a R$ 40, de acordo com a data da inscrição. A prova será aplicada no dia 10 de junho, às 13h, em locais a serem divulgados na área do candidato.

A novidade é que, pela primeira vez na história da Fieb, o candidato pode concorrer a uma vaga em um dos cinco cursos escolhidos no ato da inscrição.

Para inscrição, os candidatos que se anteciparem ganham desconto. Até 15 de maio, o pagamento será de apenas R$ 30. Já os que optarem por fazer o cadastro entre 16 de maio a 28 do mesmo mês, a taxa será de R$ 35. Por fim, os que deixarem para última hora e fizerem sua inscrição entre os dias 29 e 30 de maio, desembolsam R$ 40. Este é o único valor a ser cobrado, já que os cursos são totalmente gratuitos.

Cursos oferecidos

A Fieb disponibiliza nesse semestre 19 cursos técnicos profissionalizantes: Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem, Farmácia, Informática, Informática para Internet (WEB Design), Logística, Manutenção e Suporte em Informática (com robótica e automação), Publicidade, Química, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Telecomunicações, distribuídos entre seis unidades da Fieb – ITB.

Tanto para os cursos técnicos quanto para o Cursinho as aulas ainda serão anunciadas no site www.fieb.edu.br. Informações mais detalhadas sobre o processo seletivo, como cronograma completo, programa da prova etc., podem ser conferidas no Edital, disponível para download no site do Vestibulinho.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 2078-7815 ou pelo e-mail vestibulinho@fieb.edu.br.