Fieis confeccionam tapetes de Corpus Christi em Osasco

Após dois anos sem celebrações devido à pandemia de covid-19, foi retomada a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, organizada pela Catedral de Osasco. Membros das pastorais da igreja católica estão desde às 6h desta quinta-feira (16) cobrindo com serragens a rua Dom Ercílio Turco.

A preparação para o retorno da tradição começou no mês passado, quando um grupo de voluntários coloriu cerca de 200 sacos de serragem. O material ganhou as cores do arco-íris para que a rua seja enfeitada hoje com os extensos tapetes artesanais.

A programação especial preparada pela Catedral de Santo Antônio para celebrar Corpus Christi inclui ainda missa às 9h, 15h e 19h. Após a missa das 15h, haverá também uma procissão que vai passar pelas principais avenidas no entorno na Catedral.

