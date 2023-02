Fiéis se despedem de padre Alexandre Maluza no cemitério de Osasco

O corpo do padre Alexandre Maluza foi sepultado no sábado (11) sob chuva e comoção de parentes, amigos e fiéis, no cemitério municipal Bela Vista, em Osasco. Ele faleceu na última sexta-feira, aos 46 anos.

O sepultamento ocorreu por volta das 13h, no Jazigo do Clero Diocesano, logo após uma missa celebrada na Paróquia São Paulo da Cruz, no Jardim Santo Antônio, onde o padre era o administrador.

Padre Alexandre Maluza era muito querido pela comunidade na qual atuava. “Gratidão padre Alexandre, que disse sim a Deus. Que Deus de a luz que nunca se apaga e que conforte os corações de todos familiares e amigos”, escreveu um fiel, nas redes sociais.

“Ainda chocados com a notícia, muito triste, parece que ficamos sem chão! Mas cremos em Deus, sabemos que Deus tem um propósito com esta situação… É o que nos conforta”, escreveu outro.