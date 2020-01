Filha caçula de Silvio Santos vai assumir presidência do SBT

O SBT, emissora de TV sediada em Osasco, terá novo comando a partir de março. Renata Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, vai assumir a presidência da empresa no lugar de Guilherme Stoliar, que deixa o posto após nove anos.

Futura executiva mais poderosa do SBT, Renata tem 35 anos e é a filha caçula do homem do Baú. Ela vem sendo preparada desde 2010 para assumir a empresa.

Renata estudou administração de empresas na Liberty University, na Virgínia (EUA). Ela tem dois filhos e é casada com o empresário Caio Curado.