Filha de Belo é presa acusada de integrar quadrilha de golpes com cartões de crédito

A filha mais nova do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, foi presa nesta quarta-feira (11). Ela é acusada de participar de uma quadrilha especializada em aplicar golpes eletrônicos estimados em até R$ 1 milhão por mês.

A prisão da filha, que é estudante de Odontologia, foi uma surpresa para o pagodeiro, que afirmou estar “arrasado”. “Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento”, declarou Belo.

De acordo com a polícia, Isadora e outras 11 mulheres, que também foram presas em flagrante, são suspeitas de induzir vítimas a repassarem dados bancários e a entregarem cartões de crédito para motoboys, também integrantes do grupo, que pegavam os objetos para serem utilizados depois.

Na operação realizada por equipes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), do Rio de Janeiro, foram apreendidos notebooks, máquinas de cartão, 50 cartões de crédito, celulares e outros objetos. Com Isadora, foi apreendido um iPhone avaliado em R$ 4 mil e um notebook. Ela deve responder judicialmente pelo crime de organização criminosa.

A investigação apontou ainda que o grupo teria ligação com traficantes de uma facção criminosa, que atua no Complexo da Maré, também no Rio. As fraudes aplicadas pela quadrilha estariam sendo utilizadas para abastecer o tráfico de drogas, de acordo com o setor de inteligência da Delegacia Especializada.

