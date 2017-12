Filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank será protagonista de série ao lado dos pais

Com apenas quatro anos de idade, Titi, a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, vai estrelar uma série ao lado dos pais, no canal da GNT, em 2018.

Segundo o site O Globo, a série, que vai se chamar “Casa dos Sonhos”, acompanhará a construção da casa da família, que seguirá com padrões de sustentabilidade, no Rio de Janeiro. A atração contará com 13 episódios.

Recentemente, Titi foi alvo de um vídeo racistas publicados na internet pela socialite Day Mccarthy. Os pais da criança já prestaram queixa das ofensas.

