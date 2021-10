Filha de Roberto Jefferson usa morte de professora de Osasco em fake news pró-Bolsonaro: “Sem dó!”

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, preso desde agosto após ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), usou a morte de uma professora de Osasco por covid-19 para compartilhar uma informação falsa e defender o presidente Jair Bolsonaro.

Cristiane Brasil printou uma postagem do deputado estadual Emidio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco, lamentando a morte da professora osasquense Cleide Rosa por covid-19 e compartilhou nas redes sociais junto a uma imagem de uma mulher parecida com ela que, ao se vacinar contra a doença, usava uma camiseta com mensagem contra o presidente, com os dizeres: “F***-se Bolsonaro. E se você gosta dele, f***-se você também”.

Na postagem, a filha de Roberto Jefferson indica erroneamente que Cleide Rosa e a mulher que se vacinou com a camiseta contra Bolsonaro são a mesma pessoa e declara: “Gente! Esse @jairbolsonaro é mesmo ungido de Deus! Todos aqueles que jogam praga nele são imediatamente castigados! Sem dó!”.

Emidio comentou a postagem de Cristiane Brasil: “Deus é amor. Vocês, fascistas, são um horror. Um post que usa o nome de Deus para fazer piada com uma pessoa que perdeu a vida é fundo do poço do fascismo. Desespero e Desrespeito”, declarou o ex-prefeito de Osasco.

“Além de zombar da perda de uma educadora, você mente de forma descarada ao usar a foto de Célia Mariana Santos de Oliveira, sergipana corajosa que fez seu protesto legítimo relacionando-a com a professora de Osasco Cleide Rosa. A senhora deve responder na justiça por mais uma fake News e pelo desprezo que demonstra pela vida humana”, completou o deputado osasquense em resposta à filha de Roberto Jefferson.