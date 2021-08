Filhas confirmam que Silvio Santos, de 90 anos, está internado com covid-19

Patrícia Abravanel confirmou na tarde desta sexta-feira (13) que o pai dela, o apresentador Silvio Santos, está internado devido à covid-19. “Nosso pai está clinicamente bem”, garantiu a filha do Homem do Baú, de 90 anos.

De acordo com Patrícia Abravanel, Silvio Santos está ativo no hospital. “Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para a covid e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo”.

Outra filha do apresentador e dono do SBT postou mensagem semelhante nas redes sociais: “Os exames dele estão bons (…) Ele está bem”.

O apresentador e dono do SBT, emissora sediada em Osasco, está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Silvio Santos voltou às gravações no estúdio do SBT, em Osasco, em julho, após ter tomado as duas doses da vacina contra a covid-19.