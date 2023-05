Filhas de Gugu voltam ao Brasil para audiência sobre união estável dos pais

As filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, com a médica Rose Miriam, retornaram ao Brasil para participar da audiência de reconhecimento da união estável dos pais. Marina e Sofia Liberato, que confirmou hoje (19) nas redes sociais que está em solo brasileiro, devem falar a favor da mãe no processo judicial.

As audiências estão marcadas para os dias 22, 23 e 24 de maio, em São Paulo. Serão ouvidas as partes interessadas e testemunhas do processo que analisa a união estável de Rose Miriam e Gugu.

O advogado Nelson Willians, representante da mãe e das filhas do apresentador, informou ao “G1” que Marina e Sofia estão do lado da mãe, e que o processo segue em segredo de Justiça.

Caso Rose Miriam saia vitoriosa da ação, terá direito a 50% da herança deixada por Gugu Liberato. A outra metade será repartida obrigatoriamente aos três filhos, João, Marina e Sofia.

Sem comentar sobre o processo, Marina publicou hoje nos Stories do Instagram uma foto das unhas feitas em um espaço de beleza localizado no Shopping Tamboré, em Barueri. “Apaixonada nessa unha feita pela Likkalove no Espaço Nails Tamboré”, escreveu a herdeira do apresentador.

Relembre o caso

Gugu morreu em novembro de 2019 após um acidente doméstico que aconteceu na casa da família, em Orlando (EUA).

No testamento, o apresentador não reconheceu Rose Miriam como sua companheira em união estável. Ele nomeou a irmã, Aparecida Liberato para administrar o seu espólio milionário.