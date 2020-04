Filho da cantora gospel Eyshila se assume gay e aparece como drag queen

Lucas Santos, filho de Eyshila, pastora e uma das principais cantoras de música gospel do país, assumiu sua homossexualidade e apareceu montado como drag queen nas redes sociais.

“Não consigo decidir meu nome de drag. Na verdade eu decidi, é ‘peridot”, escreveu ele, numa das postagens de seu perfil, que soma mais de 34 mil seguidores.

Ele diz que o amor entre ele e a mãe supera as barreiras. “Se ela pudesse escolher, teria um filho gay? Não. Se eu pudesse escolher, teria uma mãe pastora evangélica? Não. Mas aconteceu. E acaso não foi. Seguimos nos amando e nos respeitando, em prol de uma vida pacífica e saudável”, afirmou Lucas, em um dos stories publicados em sua conta no Instagram.

“Pais, amem seus filhos!”, diz cantora

Eyshila se pronunciou nas redes sociais: “Eles são nossos filhos, não nossos troféus. Eles são nossos, mas são seres independentes. Não são a nossa continuação, mas tem sua própria história, com suas escolhas e suas experiências. Pais, amem seus filhos! Amem e expressem isso em palavras e atitudes. Se o que vocês derem, ainda assim não for suficiente para eles por alguma razão, não se culpem por isso. Os pais só podem dar o que tem”, escreveu a cantora.

“Além do mais, ainda que vocês cometam muitos erros na criação deles, existe um Pai no céu que é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Antes de serem nossos filhos, eles pertencem a Deus. Assim como Deus nos ama incondicionalmente, amemos nossos filhos também. Amemos mesmo sem concordar com seus erros. Amemos sem compactuar com suas escolhas. Amemos sem culpa e sem vergonha alguma. Afinal, quem ama não deve nada a ninguém. Nem explicações.”