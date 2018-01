Filho de Arlindo Cruz posta foto do sambista no hospital

Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, postou no Instagram uma foto de seu pai ainda no hospital.

Na imagem, Arlindo aparece na cama após cortar o cabelo. “Meu pai tá um gato de cabelo cortado, não estou conseguindo me conter de tanta felicidade”, escreveu o filho do sambista.

A página oficial do cantor também foi atualizada com a mesma foto. “Recuperação a mil por hora, e hoje foi dia de cortar o cabelo”, constava a legenda.

Arlindo Cruz continua internado na Casa de Saúde São José, desde 17 de março de 2017, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Veja a foto postada pelo Arlindinho e na página oficial de Arlindo Cruz: