Filho de Faustão ostenta relógio de R$ 230 mil e web reage: olokinho bicho!

Aos 16 anos, João Guilherme, filho mais velho do apresentador global Fausto Silva, o Faustão, mostrou que herdou o gosto do pai quando o assunto é assessórios. Em uma foto publicada no Instagram, o relógio no pulso do jovem, avaliado em R$ 230 mil, chamou a atenção de seus seguidores.

A publicação rendeu diversos comentários: “Turma toda de Audemars Piguet”, disse um internauta. “Oloko bicho! Só reloginho Chique”, comentou outro. “Só o valor do relógio deles arrumava minha vida”, brincou uma jovem.

“Só de relógio aí deve ter uns 200k”, chutou um internauta, que não estava enganado. O acessório do modelo Royal Oak é da marca francesa Audemars Piguet, confeccionado em ouro rosé, com a pulseira em couro de crocodilo. Na internet, o valor da peça varia entre R$ 230 mil e R$ 278 mil.

Publicidade

João Guilherme está em Portugal e exibiu o relógio em um passeio com dois amigos, que também ostentaram assessórios da mesma marca. Um deles está avaliado em R$ 224 mil e o outro em R$ 176 mil.