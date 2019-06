Filho de Luciano Huck e Angélica recebe alta do hospital

O filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica Benício K. Huck, de 11 anos, recebeu alta do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (25).

“O paciente Benício K. Huck evoluiu com excelente recuperação clínica do trauma cranioencefálico, e recebeu alta hospitalar hoje para sua casa acompanhado de seus pais. Deverá ser reavaliado pela equipe médica nos próximos dias, em nível ambulatorial”, diz o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do hospital.

Benício sofreu um acidente na tarde de sábado (22) quando praticava wakeboard na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis. A prancha bateu na cabeça do jovem que foi levado para o Copa Star onde foi submetido a cirurgia, devido ao traumatismo cranioencefálico, com a fundamento da têmpora direita.

Publicidade

O wakeboard é um esporte aquático praticado com uma prancha puxada por uma lancha. Essa prática é muito popular no mundo e no Brasil tem muitos adeptos entre surfistas e artistas.