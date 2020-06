Filho deixa bilhete fofo por baixo da porta para Eliana, isolada em sua mansão em Alphaville devido à covid-19

Eliana está em isolamento em um dos quartos de sua mansão em Alphaville após ter sido diagnosticada com covid-19. O filho, Arthur, surpreendeu a apresentadora com um bilhete pra lá de fofo colocado por baixo da porta.

“Querida mãe, você estando com o corona ou não, nunca vai nos impedir de te amar. Você é tudo pra nossa família, pelo menos no meu coração. Te amo até o fim”, escreveu o garoto. Eliana ficou emocionada com o bilhete de Arthur e postou nas redes sociais, junto a declaração: “Te amo, filho”.

Diversos famosos comentaram o momento de carinho: “Que amor”, comentou Kelly Key. A cantora Joelma também se manifestou nos comentários da postagem: “Amiga, vc é forte e corajosa, cheia de amor e alegria, filha do Deus altíssimo… vc já venceu essa! Amém?”. A apresentadora Silvia Poppovic declarou: “Ai!!!! Esse bilhete tem que guardar pra sempre!”.

Publicidade

A apresentadora foi diagnosticada com covid-19 na semana passada e está afastada do SBT, emissora sediada em Osasco. Ela diz que seu corpo não tem manifestado os sintomas da doença e que se recupera bem. “Sigo assintomática”.

Em 2018, em visita do cantor Luan Santana, Eliana mostrou detalhes de sua mansão em Alphaville. Confira: