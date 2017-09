Filhos de Marcelo Rezende dizem que não expulsaram namorada dele de casa: “Tem muita mentira”

Em entrevista ao programa Conexão Repórter exibido na noite deste domingo, 24, no SBT, Diego e Patrícia, dois dos cinco filhos de Marcelo Rezende, negaram ter atrito com Luciana Lacerda, a namorada do jornalista, morto dia 16, vítima de um câncer. Eles admitiram que trocaram a fechadura da casa do pai, no Tamboré, mas disseram que não foi por causa dela.

“Como não morávamos com ele, não sabíamos quem tinha acesso a casa. Mas não foi por causa dela, de jeito algum”, disse Diego. Os filhos também falaram que ela não foi expulsa: “Ela veio a noite, buscou as coisas dela e saiu”.

Eles ainda se disseram “muito agradecidos a Luciana” por ter ficado ao lado de Marcelo Rezende no tratamento do câncer.

Os filhos do jornalista também negaram ter apagado fotos da namorada do pai no Instagram e que o apresentador tenha deixado carros para Luciana. “Tem muita mentira. A briga com a Luciana é mentira, essa história do carro é mentira, que não deixamos [Luciana] entrar no velório, no enterro”, disseram os filhos.

Sobre a herança, os filhos falaram que o pai não fez testamento.

Patrícia disse não saber opinar se o pai amava Luciana, pois não acompanhou os dois de perto: “Eles se gostavam muito. Só não sei se meu pai amava ela, porque eu não assisti isso”.