Filhote de jaguatirica e cachorro do mato são resgatados pela Guarda Ambiental de Cotia

Na semana passada, a Guarda Civil Ambiental de Cotia foi acionada para fazer o resgate de dois animais silvestres: no dia 16, a solicitação dizia respeito a um cachorro do mato que estava atacando e comendo animais domésticos, galinhas, patos em propriedades do bairro Colinas. Já no dia 17, a GCM Ambiental foi chamada para resgatar um animal felino que estava ferido, próximo à divisa com o município de Ibiúna.

O cachorro do mato, um tipo de raposinha, foi capturado pelos Guardas Ambientais e, depois de analisarem o seu estado de saúde, ele foi solto na Reserva Morro Grande.

Já o filhote de jaguatirica estava com a pata machucada e com sangramento no nariz, diante desta situação, os guardas levaram o animal para o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (Cemacas) da Prefeitura de São Paulo, onde permaneceu para cuidados, antes de ser devolvido à mata.