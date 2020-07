Filme estrelado por Brad Pitt acaba de chegar à Netflix

Chegou à Netflix nesta quarta-feira (1°), o filme O Homem Que Mudou o Jogo, estrelado por Brad Pitt, com Jonah Hill no elenco e direção de Bennett Miller.

Na produção, de 2011, o dirigente de um time de beisebol Billy Beane (Brad Pitt) é surpreendido com um corte no orçamento do clube. Ele decide então recrutar jogadores mais baratos, mas com potencial. Para essa missão, Billy conta com a ajuda de seu parceiro Peter Brand (Jonah Hill).

A tática do treinador, que nunca concordou com o sistema de domina o mundo do beisebol, consegue levar o time ao sucesso e ficar entre os destaques na Liga Americana mesmo com a menor folha salarial.

Outras estreias

Entre as estreias de destaque da semana na Netflix estão o filme Kasanova, que chegou no domingo (26), a primeira temporada de Warrior Nun, que entra nesta quinta-feira (2), e a temporada final da série As Telefonistas, que chega à plataforma na sexta (3).