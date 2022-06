Filme O Iluminado será exibido gratuitamente neste sábado na Gibiteka de Barueri

O filme “O Iluminado” será exibido gratuitamente neste sábado (25), em Barueri. O longa vai ao ar às 18h, na Gibiteka Max Zendron (Rua Rio Grande do Sul, 234, na Vila Boa Vista).

Sessão gratuita é realizada pela Secretaria de Cultura de Barueri em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS) e em comemoração aos 52 anos do MIS. Após a exibição do filme, haverá um debate sobre o longa.

“O Iluminado”, de 1980, do diretor Stanley Kubrick, é uma das grandes produções cinematográficas das últimas décadas e tem classificação indicativa de 16 anos.

Assista ao trailer: