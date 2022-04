O sábado e o domingo devem ficar com o tempo encoberto em toda região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

As nuvens, que chegaram hoje (29) devem permanecer e propiciar pancadas de chuvas na tarde e noite de sábado. No domingo há possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas ficam amenas. Máxima de 19° C no sábado e de 26°C no domingo.

O calor volta na segunda-feira, quando a máxima sobe para 31°C mesmo com muitas nuvens.