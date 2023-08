No fim de semana tem feira de adoção de pets no Continental Shopping

No fim de semana tem feira de adoção de pets no Continental...

O Continental Shopping, na zona Oeste de São Paulo, realiza todo sábado e domingo a feira de adoção de pets. A iniciativa ocorre das 12h às 18h, em parceria com a ONG Avama.

A feira, que é realizada há 6 anos, já promoveu a adoção responsável de mais de 5 mil bichinhos neste período, de acordo com a responsável, Jacy Malagoli.

Quem estiver interessado em conhecer um novo melhor amigo, deve ter mais de 18 anos, comparecer no local com comprovante de endereço e documento, passar por uma breve entrevista e mostrar vídeos ou fotos de onde o pet vai ficar.

Além de gatos e cachorros, esporadicamente aparecem coelhos, hamsters, ratos e furões, todos abandonados e resgatados por protetores, que se responsabilizam pelo acompanhamento na feira de adoção, pela saúde dos animais, ausência de pulgas e carrapatos, vermifugação e pela castração, caso eles tenham mais de 5 meses.

Na feira, todo o processo é gratuito, mas doações são bem-vindas para ajudar nos custos com vacinas, castrações e cuidados com os animais resgatados. “É muito gratificante estar à frente desse trabalho, nós temos inúmeras histórias lindas para contar de pessoas que se curaram de depressão depois que adotaram um bichinho, animais já velhinhos, deficientes, que tiveram câncer, todos foram tratados com muito amor e nós acompanhamos”, conta Jacy.

“Existem também aqueles que entraram para adoção porque eram agressivos e se tornaram dóceis, são muitas lembranças desses anos todos fazendo este trabalho”, completa.

A feira está localizada no Piso Boulevard do shopping, assim como outros serviços para pets, como o espaço de banho e tosa Pet Finny e o laboratório clínico e de imagem, além de hemocentro Pets&Life, um dos primeiros bancos de sangue veterinário do Brasil.

SERVIÇO

Feira de adoção responsável de pets no Continental Shopping

Quando: todo sábado e domingo, das 12h às 18h

Onde: Continental Shopping (Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo)

Mais informações: (11) 4040-4981 / (11) 97622-7395