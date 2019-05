Fim de semana tem festival geek e de cultura pop oriental no Sesi Osasco

Nos dias 1º e 2 de junho, sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 10h às 20h, Osasco receberá o Geek & Matsuri SESI, um festival repleto de atrações para os apaixonados pelo universo geek e pela cultura pop oriental. A programação conta com atividades para todas as idades e a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.

Cosplays, gastronomia, esportes, música, dança, workshops, games, mangás, histórias em quadrinhos, animes, exposição e muito mais fazem parte da programação da primeira edição do festival que acontece na unidade do SESI Osasco, e promete uma imersão completa no universo geek e nas tradições japonesas e coreanas.

O evento contará com aulas gratuitas de origami, pixel art e mangá. O público também poderá acompanhar ao desfile de cosplays, onde os melhores receberão premiações preparadas especialmente para os fãs que gostam de se vestir e interpretar seus personagens favoritos. Para saber como se inscrever e demais informações, basta acessar o site da unidade: osasco.sesisp.org.br.

Para aqueles que quiserem curtir e reviver clássicos da cultura pop oriental, o festival contará com a apresentação da cantora e intérprete oficial de Os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, Larissa Tassi. Também estão na programação, shows de J-POP e K-POP e apresentações de Taiko, gênero musical que engloba uma variedade de instrumentos japoneses de percussão.

Mesclando a tradicional cultura oriental com a pop contemporânea, o evento apresentará a Matsuri Dance, um estilo de dança criada pelo Grupo Sansey, da cidade de Londrina-PR. Este estilo inspirado no tradicional Bon odori (expressão relacionada à festa em homenagem aos antepassados), utiliza músicas de J-Pop com coreografias que tenham pelo menos um passo de Bon Odori tradicional.

Esportes e gastronomia

Além da programação cultural, o Geek & Matsuri SESI Osasco também contará com atrações esportivas como demonstrações de karatê e luta livre com a equipe SESI-SP e atividades voltadas ao mundo do beisebol. Um dos destaques esportivos do evento será a final do Campeonato Brasileiro de Kendama FreeStyle.

Este esporte, para quem não conhece, consiste em colocar a bola dentro de um copo, sendo que ela está presa ao mesmo por um barbante. Parece simples, mas existem variações desenvolvidas especialmente para desafiar os jogadores, tornando as manobras complexas e atraindo diversos fãs.

Para saciar a fome, um espaço gastronômico com comida oriental. O destaque será a culinária típica japonesa que trará pratos típicos de sua região, muitas vezes desconhecidos até pelos restaurantes japoneses no Brasil.

Espaços para viciados em games como Just Dance, expositores de produtos geeks, troca de quadrinhos e mangás, sorteio de brindes também fazem parte da programação do festival.

E para fechar com chave de ouro, o SESI Osasco contará com uma densa programação nas áreas de artes visuais, trazendo exposições fotográficas, apresentações de animes, mangateca, palestras e bate-papos com ilustradores, dubladores e quadrinistas.

Este evento é uma realização do SESI Osasco, organizado pela produtora Tasa Eventos, apoiada pela Fundação Japão, Editora SESI-SP, Sakura, Animemoments Brasil e mídia partner Mundo OK.

SERVIÇO

Geek & Matsuri SESI Osasco

Datas: 01 de junho: das 10h às 21h | 02 de junho: das 10h às 20h

Local: Sesi Osasco – Rua Calixto Barbieri, 280 – Jd. Piratininga, Osasco/SP

Classificação etária: livre

Ingressos: reservas realizadas através do MEU SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi)

Mais informações: osasco.sesisp.org.br/noticia/vem-por-ai-geek–matsuri-sesi-osasco

PROGRAMAÇÃO