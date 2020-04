Fim de semana tem lives de Gusttavo Lima, Turma do Pagode e Zé Neto e Cristiano

As lives de cantores brasileiros de todos os gêneros estão a todo o vapor durante a quarentena. Neste sábado (11), Gusttavo Lima volta a se apresentar para o público às 20h, em seu canal oficial no Youtube.

O DJ Dennis vai transmitir a sua live, em seu canal no Youtube, também no sábado, às 17h. No mesmo horário, a dupla Jads & Jadson trará o seu repertório para os fãs no canal oficial no YouTube.

O domingo de Páscoa também terá muito samba, com a live da Turma do Pagode, às 16h, no canal oficial do grupo no YouTube. A apresentação terá o repertório repleto de sucessos escolhidos pelos fãs nas redes sociais.

Ainda no domingo, a sofrência vai invadir o canal oficial da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que vai transmitir a live às 18h.

Confira a agenda das próximas lives:

Sábado (11/04)

17h – Dennis Dj. No canal oficial do Dj no YouTube.

17h – Jads & Jadson. No canal oficial da dupla no YouTube.

20h – Gusttavo Lima. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais do sertanejo.

Domingo (12/04)

15h – Festival Fome de Música. No canal oficial do projeto no YouTube.

16h – Turma do Pagode. No canal oficial do grupo no YouTube, o repertório está sendo escolhido pelos fãs pelo Twitter.

18h – Zé Neto & Cristiano. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais da dupla.

Quarta-feira (15/04)

21h30 – Revelação. No canal oficial do grupo no YouTube.

Sábado (18/04)

16h – Alexandre Pires. No canal oficial do cantor no YouTube, com músicas escolhidas pelos fãs no Instagram.

17h – Fernando & Sorocaba. No canal oficial da dupla sertaneja no YouTube.

20h – Wesley Safadão. No canal oficial do cantor no Youtube.

Domingo (19/04)

16h – Ferrugem. No canal oficial no YouTube.

18h – Henrique e Juliano. No canal oficial da dupla sertaneja no YouTube.

Segunda-feira (20/04)

20h – Grupo Pixote. No canal oficial do grupo no YouTube.

Terça-feira (21/04)

16h – Grupo Menos é Mais. No canal oficial no YouTube.

19h – Dilsinho. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sexta-feira (24/04)

21h – Simone e Simaria. No canal oficial das coleguinhas no YouTube.

Sábado (25/04)

20h – Gustavo Mioto. No canal oficial do cantor no Youtube.

Domingo (26/04)

16h – Mumuzinho. No canal oficial do cantor no Youtube.

18h – Luan Santana. No canal oficial do cantor no Youtube.