Fim de semana tem quermesse e festival do morango e do torresmo em parque na zona oeste de SP

Fim de semana tem quermesse e festival do morango e do torresmo...

Neste sábado (22) e domingo (23) será o último final de semana de festa junina no Parque da Água Branca, localizado na zona oeste da capital paulista. O evento tem entrada gratuita e conta também com Festival do Morango e do Torresmo, das 10h às 19h.

O público encontra barracas de comidas típicas de quermesse, incluindo canjica, doce de leite e pamonha. Além de muitos lanches, cachorros-quentes, espetinhos, pinhão, curau, bolo de milho, bolo de churros, paçoca e crepes.

A festa, que chega em sua 15ª edição, será ainda mais especial porque o parque recebe também as delícias do Festival do Morango e do Torresmo. Taças recheadas de morango, espetos, tortas, merengue, vinho quente de morango e caixas de fruta para levar para casa estão entre as opções. Além de torresmo de rolo, comidas mineiras, galinhada e caldos.

Para animar a festa, os visitantes poderão visitar a área de bazar, participar da tradicional quadrilha, conferir apresentações de música sertaneja, moda de viola, “pagonejo”, MPB e DJ. Além do espaço kids com brinquedos infláveis, pescaria, entre outras atrações.

SERVIÇO

Festa Junina, Festival do Morango E do Torresmo no Parque Água Branca

Quando: 22 e 23 de junho, das 10h às 19h

Onde: Parque da Água Branca (Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455, Água Branca – São Paulo)

Entrada gratuita