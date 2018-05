Fim de semana tem teatro gratuito, samba rock e os clássicos de Raul Seixas em Barueri

A programação cultural deste final de semana preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri traz algumas atrações gratuitas como a peça “Adeus, Palhaços Mortos!” às 20h deste sábado, 5, no Teatro Municipal. O espetáculo várias vezes premiado é uma adaptação da obra Petit Boulot Pour Vieux Clown do dramaturgo romeno Matei Visniec e com direção de José Roberto Jardim.

Publicidade

No domingo, 6, o projeto Cultura no Parque apresenta um repertório com os clássicos de Raul Seixas interpretados pelo cantor barueriense Zé Maloca, no Parque Municipal Dom José.

Para quem curte dançar a melhor opção é o Samba Rock, projeto que acontece das 16 às 22h no ginásio Sérgio Honda (Boa Vista).

E para encerrar o final de semana, Emerson França apresenta no TMB o stand up “Vamu Ri”, com ingressos à venda pelo site www.bilheteriaexpress.com.br. Mais informações pelo telefone 4198-0972.