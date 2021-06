Fim de uma era: Faustão tem saída antecipada e já não apresenta mais programa na Globo

Após 32 anos, chegaram ao fim as tardes de domingo com Faustão na tela da Globo. A emissora anunciou que nesta quinta-feira (17) que o apresentador já não comanda mais o “Domingão”. O contrato dele iria até o fim do ano e a saída dele do programa foi antecipada.

Thiago Leifert, elogiado ao substituir Faustão, internado por uma infecção urinária, no último domingo (13), continua à frente das tardes de domingo na Globo, até a estreia de um novo projeto com Luciano Huck.

“Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato”, diz a emissora em comunicado emitido na tarde desta quinta. Faustão já está acertado com a Band para apresentar uma nova atração na emissora.

