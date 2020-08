Final da Champions League será exibida em drive-in em Alphaville

A final da Champions League, principal competição de clubes do mundo, entre PSG x Bayern de Munique será exibida em um telão no formato drive-in em Alphaville, Barueri. A partida acontece no domingo (23), às 16h, em Lisboa, Portugal.

O drive-in fica na Alameda Tocantins, 234, em Alphaville Industrial. Os portões serão abertos a partir das 14h, segundo os organizadores. O ingresso custa R$ 180 mais taxas por carro com até quatro pessoas e pode ser comprado no site Ticket360.

A transmissão será a mesma realizada pelo cana Esporte Interativo, com narração de André Henning, comentários de Vitor Sérgio Rodrigues e Alê Oliveira, com participações do ex-goleiro Júlio César. Péricles Bassols estará nos comentários de arbitragem e Taynah Espinoza fará a apresentação do pré e do pós-jogo.