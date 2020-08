Final do Paulistão será exibida em telão em drive-in na Arena Barueri

O segundo confronto da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, será exibida em um telão, no formato drive-in, na Arena Barueri, na tarde deste sábado (8).

O evento faz parte do projeto Transamérica Drive-In, que oferece transmissões de partidas de futebol, shows musicais, clássicos do cinema e apresentações teatrais projetadas no telão e palco ao ar livre para espectadores dentro de seus carros.

O ingresso por carro com até quatro pessoas está à venda a partir de R$ 90, no site Ticket360. Os portões da Arena Barueri serão abertos a partir das 15h30. A decisão começa às 16h30.

Publicidade

No primeiro confronto da final, em Itaquera, Corinthians e Palmeiras ficaram no zero a zero, na noite de quarta-feira (5). Portanto, quem vencer o duelo deste sábado, no Alianz Parque, fica com a taça. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.