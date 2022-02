Finalista do prêmio Educador Nota 10, professora de Barueri é destaque no SBT

A professora Carolina de Paula Takeda, da Emei João Evangelista, em Barueri, foi destaque em uma reportagem exibida no “SBT Notícias”, na terça-feira (22). Ela é finalista do Prêmio Educador Nota 10, que valoriza profissionais da rede pública de ensino em todo o país.

Com o projeto “De Dentro Pra Fora, De Fora Pra Dentro”, a professora de Barueri apostou na criatividade diante do ensino remoto. Ela criou kits, compostos por materiais orgânicos e recicláveis, que chegavam até os alunos que, de casa, construíam brinquedos no período em que as aulas ocorriam no formato online.

Carolina explica que o objetivo da iniciativa foi unir elementos da natureza com a criatividade dos alunos. “Aqui tudo vira experiência. Uma folha vira passarinho, gravetos se transformam em fogueira”, contou a docente.

Neusa Cesar, diretora da Emei João Evangelista, no Jardim Mutinga, afirma que ficou emocionada ao saber que Carolina é uma das finalistas da premiação. “Um trabalho que foi feito com muito amor e dedicação. Quando vemos um reconhecimento como esse é maravilhoso. Os pais também foram muito participativos e estão na torcida”, disse.

A lista dos 50 selecionados conta com trabalhos pedagógicos de educadores de 14 estados. Esta é a 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10, que tem o apoio da Editora Abril, Globo, Banco do Brasil, Nova Escola, Fundação Roberto Marinho, SOMOS Educação, Instituto Rodrigo Mendes e Unicef.

Os 10 vencedores selecionados da lista recebem o valor de R$ 15 mil e concorrem ainda ao Prêmio Educador do Ano. O vencedor ganha mais R$ 15 mil de vale-presente, totalizando uma premiação de R$ 30 mil. O Educador do Ano será conhecido em evento cuja data ainda não foi definida.

Assista a reportagem na íntegra:

