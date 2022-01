Fiscalização de Itapevi apreende anúncios ilegais e responsáveis são multados em R$ 236 mil

Agentes do Setor de Fiscalização de Posturas Municipais da Prefeitura de Itapevi flagraram um grupo de pessoas instalando ilegalmente anúncios lambe-lambe em pontos de ônibus, muros, placas de sinalização e nos postes no bairro Amador Bueno. Caso aconteceu no sábado (8).

Os dois responsáveis pela equipe foram multados em R$ 236 mil, com base no artigo 30 da Lei Municipal nº 2519/17, segundo a administração municipal. De acordo com os fiscais, a Prefeitura já monitorava a ação irregular e se preparava para autuar os responsáveis.

Os anúncios estavam sendo colados nas ruas Bambina Amirábile Chaluppe e Pinhal e nas vias adjacentes. Os veículos, no entanto, foram abordados durante realização da Operação de Lei Seca feita pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapevi.

Os materiais (anúncios, galões de solda cáustica e sacos de farinha de trigo) foram recolhidos e apreendidos pelos agentes. É a maior apreensão da história de Itapevi deste tipo feita pelos agentes da fiscalização da Prefeitura.

Como denunciar

Para denunciar este e outros tipos de irregularidades, o cidadão pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) pelo telefone (11) 4143-7600. A GCM, que apoia as ações dos fiscais, atende 24 horas por dia nos telefones 153 e 199 e a Polícia Militar pelo 190.