Flavia Alessandra posta foto sensual e arranca suspiros dos seguidores

Aos 44 anos, a atriz Flavia Alessandra voltou a arrancar suspiros dos fãs com uma foto sensual que postou no Instagram neste sábado (21). A bela aparece na imagem de costas, usando um maiô fio dental.

“Bom dia, sabadão. Pelos olhos do meu amor”, escreveu Flavia Alessandra, que é casada com Otaviano Costa, no Instagram.

Ela recebeu muitos elogios dos seguidores, com comentários como: “Uma linda foto, um lindo lugar só poderia ter uma linda mulher”, “espetacular”, “que corpo” e “uau, que gata”.

Confira: