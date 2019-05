Floresta Masha e o Urso é atração a partir desta quinta (2) no Shopping Tamboré

A partir desta quinta-feira, dia 2 de maio, o Shopping Tamboré, em Barueri, vai receber o mundo mágico da Floresta de Masha e o Urso. Em um espaço de 600,00 m², a atração, desenvolvida pela Fun4Family, traz 12 atividades que promovem a interação entre familiares, a criatividade, percepção motora, equilíbrio e orientação espacial.

Os visitantes vão se sentir dentro do desenho animado da adorável Masha, uma menina de três anos que vive em uma casa na floresta, e seu melhor amigo, o Urso, que mora em uma cabana.

A criançada vai se divertir com os cenários e jogos inspirados nos personagens, como a Casa e Quintal do Urso, Caça Borboletas e Plantação e Colheita.

ATIVIDADES

Brinquedão 8 estágios

Esse brinquedo possui vários obstáculos como rede de cordas, escorregador em tubo, labirinto, túnel de fitas, piscinas de bolinhas, entre outros, que vão encantar e divertir todas as crianças de diferentes idades incluindo os pais.

Caça Borboletas

Munidos de uma rede, assim como nos desenhos, as crianças e seus pais poderão “caçar as borboletas”. Feitas de papel, elas serão lançadas por um soprador de confetes. Esta atividade reproduz uma das brincadeiras favoritas da Masha.

Casa do Urso

Com o interior da casa do Urso reproduzido de forma lúdica, o local trará uma televisão passando os episódios da Masha e o Urso, uma estante com livros, tabuleiros de xadrez e almofadas para descansar.

Quintal do Urso

Além de poder brincar com diversos brinquedos da Masha e o Urso, as crianças poderão colher frutas cenográficas.

Escalada

A parede de Escalada horizontal traz um novo nível de aventura para os pequenos. Com um monitor treinado presente, a criança pode colocar seu espírito aventureiro à toda prova.

Escorregador na Neve

Masha e o Urso convidam as crianças para uma experiência emocionante, no escorregador e piscina de bolinhas.

Espaço Baby

Um playground com circuito de brinquedos macios para os bebês.

Espaço Jogos / Espaço Pais

Jogos como pebolim, jogo de botão, para os pais se divertirem ensinado seus filhos.

Mega Bola

Masha e o Urso convidam as crianças para um passeio de bola Zorb.

Pescaria

Masha e o Urso convidam as crianças para uma pescaria.

Plantação e Colheita

As crianças vão sentir como se estivessem no quintal do Urso e poderão colher frutas cenográficas.

SERVIÇO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda a sexta feira das 12h00 às 22h00, sábado das 10h00 às 22h00 e aos domingos e feriados das 12h00 às 20h00, sendo a venda do último acesso 1hora antes do encerramento.



VALORES: criança + 1 adulto R$ 60,00 para 2h00 de permanência na atração. Cada minuto excedido será cobrado R$1,00.

Os preços correspondem a entrada de uma criança acompanhada por um adulto, caso haja um adulto excedente será cobrado R$30,00 pela permanecia de 2h00 na atração. Cada minuto excedido será cobrado R$1,00.