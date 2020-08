FOMESP cobra compromisso de candidatos de Osasco, Carapicuíba e região com economia solidária

O Fórum Oeste Metropolitano de Economia Solidária (FOMESP) vai entregar um documento com propostas de políticas públicas de economia solidária para candidatos e candidatas ao Executivo e ao Legislativo de Osasco, Carapicuíba, Barueri e outros 12 municípios da região Oeste.

A entrega será no dia 28 de agosto, às 18h, por meio de um evento virtual. Empreendedores e o público em geral poderão acompanhar o evento, que será transmitido ao vivo na página do FOMESP no Facebook, e no canal UAES Unifesp no Youtube.

De acordo com a organização, o documento tem como base a história da região e segue as orientações do Fórum Paulista de Economia Solidária. Ele aponta perspectivas de construção de saídas para a crise econômica do país, agravada pela pandemia de covid 19, através da economia solidária, com propostas de políticas públicas de apoio e fomento à economia solidária no âmbito dos municípios e que podem ser incorporadas aos programas e plataformas das candidaturas.

O documento será apresentado pela empreendedora de Economia Solidária do FOMESP, Janiléia Silva,e pelo professor Eduardo Tadeu, da UAES – Universidade Aberta à Economia Solidária e professor visitante na Unifesp, Campus Osasco. A plataforma utilizada para o evento ainda será divulgada para os candidatos e candidatas, que terão espaço para tirar dúvidas e manifestar sua opinião sobre o tema.

“O FOMESP compreende que a economia solidária consiste no conjunto de práticas econômicas e sociais de produção, prestação de serviços, comércio justo e solidário, distribuição, consumo consciente, finanças solidárias, poupança e crédito, organizadas sob forma de cooperativas, clubes e feiras de troca, associações, redes de cooperação, de solidariedade, de autogestão e garantia de partilha equitativa das riquezas produzidas entre seus membros participantes”, destaca a organização.

No âmbito do FOMESP, a região Oeste Metropolitana abrange os municípios de Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Barueri, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Embu-Guaçu, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus e São Lourenço da Serra.

Serviço

Entrega de documento FOMESP – Economia Solidária / Data: 28 de agosto, às 18h /

Transmissão ao vivo via Facebook / Transmissão ao vivo no Canal da UAES no YouTube / Informações: foestemetropolitano@gmail.com