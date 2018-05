Foragido da Justiça é preso na Praça Dicran Echrefian, em Presidente Altino

Policiais militares do 14º Batalhão Metropolitano prenderam, na segunda-feira, 30, um foragido da Justiça na Praça Dicran Echrefian, em Presidente Altino, Osasco.

De acordo com a PM, durante patrulhamento a equipe de policiais deparou com um indivíduo em atitude suspeita pela via. Foi realizada a abordagem e nada de ilícito encontrado. Porém, em consulta via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) foi verificado no sistema, através do número do RG do suspeito, que ele era procurado pela Justiça.

Ele foi detido e conduzido ao 5º DP.