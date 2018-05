Foragido da Justiça é preso na Vila Campesina, Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão, em Osasco, prenderem, na tarde desta terça-feira, 8, na rua Ana Pereira Melo, Vila Campesina, Osasco, a prisão de um foragido da Justiça.

De acordo com a PM, durante patrulhamento, a equipe de policiais deparou com um indivíduo em atitude suspeita pela via. Então, foi realizada a abordagem em consulta ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) onde foi verificado no sistema, através do número de seu documento (RG), que o indivíduo constava como procurado pela Justiça, permanecendo detido no local.