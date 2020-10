Foragido invade audiência pela internet, debocha da Justiça e é preso

Procurado pela Justiça por latrocínio contra um PM, um homem de 25 anos decidiu invadir uma audiência virtual do Fórum da Barra Funda, quarta-feira (7) e desafiou a juíza do processo: “Podem mandar me mandar prender; vocês nunca me prenderam e acham que vão conseguir agora?”. O desafio à juíza da 24ª Vara Criminal custou caro ao foragido.

A juíza pediu apoio ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil de São Paulo. Na manhã de hoje (9), as equipes da Divisão de Capturas, chefiada pela delegada Ivalda Aleixo, conseguiram localizar e prender o procurado, na casa de um parente, na Vila Palmeiras, na região da Freguesia do Ó.

Mesmo vencido pela polícia e pelo Judiciário, o homem tentou escapar e resistiu à prisão, lutando com os policiais. Já encarcerado na cela do Dope, desta vez recuou e negou ter desafiado a juíza, que tem as provas nos vídeos da audiência virtual.

O homem estava fugindo desde 16 de setembro de 2013, quando sua quadrilha, formada por cinco ladrões, tentou roubar a moto de um PM de 42 anos, na época lotado no 46 Batalhão, na rodovia Anhanguera, na altura de Perus.

O policial resistiu e trocou tiros com o bando. Um deles foi atingido e morreu. Os demais escaparam com a carteira de documentos do policial. Dois dos acusados foram presos pelo Dope, em 2020.