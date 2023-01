Foragido rouba celulares e cartões de casal em Barueri, tenta escapar, mas é detido e volta à prisão

Na noite de ontem (24), um indivíduo foi detido por policiais militares, em Osasco, após roubar celulares e cartões bancários de um casal em Barueri.

publicidade

As equipes da Força Tática faziam patrulhamento em Barueri quando receberam informações via COPOM sobre roubo a veículo com retenção de vítimas. Imediatamente, os policiais iniciaram as buscas até que se depararam com um homem e uma mulher. Eles disseram ter sido vítimas de roubo por três criminosos armados.

Segundo a PM, as vítimas relataram que os indivíduos queriam dinheiro e as senhas de contas bancárias. Eles roubaram dois celulares e cartões de banco do casal e fugiram em seguida. No entanto, os celulares estavam com o rastreador ativo. Com isso, os policiais conseguiram localizar um dos meliantes, que estava dentro da estação de trem de Osasco.

publicidade

Ao notar a presença da polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Com ele, foram encontrados os dois celulares, uma quantia em dinheiro e demais itens que foram comprados com os cartões de uma das vítimas. A polícia constatou ainda que o indivíduo era fugitivo do sistema prisional. Ele foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado.

Os outros dois suspeitos de envolvimento no crime ainda não foram localizados.