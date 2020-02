“Força Bruta”: competição dos homens mais fortes do mundo acontece em Cotia

No domingo (16), a partir das 9h15, o evento esportivo que reúne os homens mais fortes do mundo, o Força Bruta, que chega a sua sétima edição. Pelo terceiro ano seguido, o palco da competição será a Praça da Matriz de Cotia.

Atual campeão, o inglês Terry Hollands terá pela frente o polonês Mateusz Kieliszkowski, o russo Mikhail Shivlyakov e o norte-americano Jerry Pritchett na disputa pelo título de 2020. A competição, com transmissão ao vivo da TV Globo faz parte da programação do “Esporte Espetacular” e tem entrada gratuita para o público.

Campeão do Força Bruta em 2019 e vencedor do World’s Strongest Man Masters no mesmo ano, o inglês Terry Hollands, 39 anos, é quem tem o currículo mais extenso entre os participantes, com os seus 1,99 m e 155 kg. Homem mais forte da Inglaterra, o atleta ostenta três terceiras colocações no torneio mundial World’s Strongest Man, em 2007, 2011 e 2017.

Campeão do Força Bruta em 2017 e 2018, Mateusz Kieliszkowski é provavelmente o mais cotado para tirar de Hollands o título nesta sétima edição. Com 26 anos, 1,96 m e 150 kg, Mateusz chega ao evento após ter garantido em 2019 o seu segundo vice-campeonato consecutivo do World’s Strongest Man.

Campeão polonês da modalidade nos últimos cinco anos, venceu ainda na temporada passada o Arnold Pro Strongman Europe e o World’s Ultimate Strongman – Beasts of the Middle East.

Mikhail Shivlyakov também vai para Cotia com credenciais para disputar o título. O russo de 39 anos, 1,87 m e 135 kg, que já ganhou diversos títulos do esporte em seu país, destaca-se ainda por ter sido campeão do Arnold South Africa Pro Strongman, em 2018, e vice-campeão do Arnold Australia Pro Strongman, no ano anterior.

Vice-campeão do Arnold Classic South America em 2017, o norte-americano Jerry Pritchett completa a lista de participantes da sétima edição do Força Bruta. Aos 37 anos, Jerry mede 1,93 m e pesa 164 kg. Também há três temporadas foi campeão do America’s Strongest Man e terceiro colocado no Arnold Strongman Classic dos Estados Unidos.

As provas

Assim como nas edições anteriores, o Força Bruta terá três provas para a definição do campeão do torneio. A primeira será a medley, com o famoso três em um. Cada atleta vai iniciar no Dead Lift (levantamento de peso), onde farão quatro repetições com peso total de 320 kg. Em seguida, arrastarão uma corrente com peso de 400 kg (Chain), para finalizar no chamado Dumbell, em que se ergue quatro vezes um halter com 105 kg.

A segunda prova será a do barril (Keg Toss), na qual cada competidor terá que jogar oito barris, de 20 a 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura. O campeão do Força Bruta 2020 será definido no Power Stairs, em que os atletas terão que subir cinco degraus elevando até o último “andar” três elementos distintos com pesos de 200 kg, 225 kg e 250 kg.

Serviço:

Força Bruta 2020

Local: Praça da Matriz – Cotia

Endereço: Rua Senador Feijó, 12 – Centro

Data: 16 de fevereiro

Horário: a partir das 9h15

Entrada: Gratuita