Força Bruta reúne fortões de 4 países em Cotia neste domingo (13)

Os homens mais fortes do mundo já se preparam para a 9ª edição do Força Bruta, que está marcada para domingo (13), às 9h, em Cotia. O evento, que será transmitido no “Esporte Espetacular”, da TV Globo, será realizado no Parque Teresa Maia, na Granja Viana.

Os competidores levantarão cerca de 10 toneladas durante as provas. Uma delas é o Levantamento de Carroça, no qual pessoas sobem no equipamento, que, ao atingir a lotação máxima de nove homens e mulheres, gira em torno de uma tonelada.

Na prova de Arremesso de barris (Keg Toss), cada competidor precisa jogar oito deles, com variações de 20 a 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura. Por fim, na prova do Caminhão, vence quem puxar o veículo de 12 toneladas por 15 metros de distância, no menor tempo possível.

Estão confirmados para a edição de 2022 o canadense Jean-François Caron (154 kg), Rauno Heinla, da Estônia (133 kg), o russo Dmitrii Skosyrskii (125 kg) e Rob Kearney – Estados Unidos (129 kg), que formam quarteto “massa bruta” da edição 2022. Juntos, eles pesam mais de 500 quilos.

O Força Bruta é patrocinado pelo Dorflex e Atlhetica Nutrition e conta com apoio da Prefeitura de Cotia. A realização é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.