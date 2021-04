Força-Tarefa acaba com festa clandestina e dono é multado em R$ 400 mil em Jandira

A Força-Tarefa contra as festas clandestinas no estado, que conta com agentes da Polícia Civil, Procon, Vigilância Sanitária e Ministério Público, acabou com uma balada que reunia mais de 120 pessoas em Jandira na madrugada desta quarta-feira, 21.

A maioria dos frequentadores não utilizava máscara e as outras medidas de combate à disseminação da covid-19 eram ignoradas, com aglomeração e compartilhamento de bebidas e narguilés, em ambiente fechado.

Vários frequentadores reclamaram e ironizaram a ação da Força-Tarefa. Um deles chegou a improvisar uma “máscara” facial com papel higiênico.

No estabelecimento também foram apreendidas nove máquinas de jogos de azar.

O local foi autuado, lacrado e interditado. A multa aplicada chega a R$400 mil. O evento clandestino havia sido combinado pelas redes sociais. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Jandira.

“São 370 mil mortos [pela covid-19] no país. Não é possível que essas pessoas não tenham compaixão”, declarou o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que participa da Força Tarefa. Ele divulgou um vídeo sobre a operação em Jandira: