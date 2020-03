Ford adia parcelas de clientes com veículo financiado

A Ford anunciou uma ação emergencial para os clientes que financiaram a compra de um veículo pela Ford Credit, contribuindo para que possam atravessar de forma mais tranquila esse período de turbulência causado pelo novo coronavírus (covid-19). A marca oferece a estes clientes a possibilidade de transferir para o final do contrato até três parcelas do financiamento com vencimento a partir do dia 31 de março.

Para estar apto a essa condição, válida tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas, não é necessário fazer nenhum tipo de comprovação relacionada à saúde ou renda, basta estar em dia com os pagamentos.

Os clientes que desejarem aderir devem entrar em contato com a Central de Atendimento da Ford Credit pelos telefones 4004-4581 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 722-4581 (demais localidades) e manifestar a sua intenção. Feito isso, o cliente receberá uma proposta de renegociação de seu financiamento.

“Essa decisão faz parte do nosso compromisso com os clientes, buscando a melhor forma de ajudá-los a superar as dificuldades nesse momento em que eles mais precisam”, diz José Netto, diretor executivo da Ford Credit Brasil. “O adiamento de até três parcelas do financiamento para o final do contrato é uma forma de dar um alívio importante para a travessia desse período crítico.”

Os pagamentos adiados terão correção feita com base em juros de mercado e diluída nas prestações do contrato, o que também contribui para facilitar o planejamento financeiro do cliente. O Programa Ford Credit, braço financeiro da Ford, é operacionalizado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.