Forte chuva causa alagamentos em Itapevi nesta quarta-feira

A rápida e intensa chuva que atinge a região Oeste nesta quarta-feira (9) provocou diversos pontos de alagamentos em Itapevi.

publicidade

No Centro de Itapevi, os motoristas encontram dificuldade para transitar pelas vias. Já os pedestres tiveram que esperar a água abaixar para conseguir se locomover.

O “Brasil Urgente”, da Band, mostrou um carro submerso pela água, próximo à estação de Itapevi. Nas redes sociais, moradores relatam alagamentos também no Jardim Rainha e entorno.

publicidade

Na região

A chuva também atingiu as cidades de Cotia e Jandira. Em Cotia, moradores gravaram vídeos mostrando o temporal que cai sobre o município, com forte vento. Já em Jandira, também foram registrados alagamentos em alguns pontos da cidade, de acordo com o “Brasil Urgente”.