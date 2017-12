Fórum de Desenvolvimento Regional Oeste reivindica espaço no CIOESTE

Nesta quinta-feira, 14, durante reunião do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE), o presidente do Consórcio, Elvis Cezar, prefeito de Santana de Parnaíba, recebeu representantes do Fórum de Desenvolvimento Regional Oeste.

Uma mudança recente nos estatutos do CIOESTE abriu a possibilidade de participação da sociedade civil no conselho do Consórcio, o que motivou os integrantes do Fórum de Desenvolvimento a reivindicarem o espaço para a discussão de demandas e propostas de políticas públicas ao órgão intermunicipal.

O Fórum, formado há cerca de 4 anos, é composto de diversas entidades da sociedade civil, como sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp – Castelo), Associações Comerciais e Empresariais municipais, empresas, universidades as entidades como Rotary Club e Lions. No encontro com o presidente do Cioeste estavam presentes representantes do Sindicato Metalúrgicos de Osasco e Região, Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (SECOR), Mas – Pesquisas, Rumo Desenvolvimento, Rotary Club Barueri e Tamboré e Associação Comercial e Industrial de Barueri (Acib).