Fórum reúne construtores e engenheiros em Osasco para abordar geração de emprego e tecnologia

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou ontem (15) do Fórum de Discussão promovido pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) voltado a construtores, engenheiros e arquitetos da cidade. O evento foi realizado na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, no Km 18.

No encontro foram abordados temas como geração de emprego na construção civil, automação do antigo Departamento de Uso do Solo (DUS), que se tornou recentemente a Secretaria Executiva de Licenciamento, Cadastro Imobiliário e Controle do Uso do Solo, e políticas públicas voltadas à mulher.

“A ideia desse encontro é apresentar a esses setores algumas ações do governo, como as desenvolvidas na geração de emprego e renda, as políticas para as mulheres e o emprego da tecnologia na Administração Pública para agilizar o trabalho das secretarias”, disse o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni.

Rogério Lins falou dos esforços da Administração para tornar Osasco uma cidade mais próxima dos anseios e necessidades de seus munícipes. “Queremos ter um governo cada vez mais transparente e ágil nas realizações, o que é bom para o cidadão e para as empresas. O objetivo desse encontro é esse, facilitar a vida de quem empreende e gera emprego na cidade”, destacou.

Também participaram do fórum os secretários Sérgio Di Nizzo (Governo), Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda), Débora Lapas (Políticas Públicas para Mulheres e Promoção da Diversidade) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão), além do juiz da Vara da Infância e Juventude de Osasco, Dr. Samuel Karasin.

Eder Máximo falou sobre a discussão (em fase de recebimento de sugestões da sociedade civil) de revisão do Plano Diretor da cidade. Gelso Lima explanou sobre algumas ações direcionadas à qualificação profissional, pela própria Administração ou em parceria com instituições; intermediação de mão de obra e geração de emprego e renda; e programas como o Osasco Integra e o Começar (para jovens entre 18 e 25 anos e população em situação de Rua, entre outros).

Na oportunidade, Débora Lapas falou de um projeto de sua secretaria, o “Elas Constroem”, que visa a qualificação de mulheres para atividades na construção civil. “A ideia é inseri-las na construção civil, na área de acabamento, por exemplo, no assentamento de piso, pintura. Estamos estudando parceria com o Senai para essa capacitação”, explicou.

“Da nossa parte, também queremos visitar as obras conversando com os homens, falar da importância do papel da mulher na sociedade, dizer que precisam ser respeitadas e que eles as acolham e as recebam com respeito nesses ambientes de trabalho, que sabemos que ainda são predominantemente comandados por homens”, finalizou.