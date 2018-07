Franz Felipe deixa Comunicação de Osasco para se dedicar à campanha do Podemos na região

Franz Felipe deixa Comunicação de Osasco para se dedicar à campanha do...

O jornalista Franz Felipe deixou a Secretaria de Comunicação de Osasco no início da semana. A secretária adjunta, Renata Poletti, passa a responder pelo comando interino da pasta.

Franz deixa a secretaria para dedicar-se a campanha do Podemos na região Oeste. “O jornalista deixou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Osasco para somar esforços na coordenação da campanha, tendo em vista a relação de amizade e confiança junto ao prefeito Rogério Lins e a deputada federal Renata Abreu, ambos do Podemos”, afirma, em nota, a direção do partido.

“Franz Felipe integra o Podemos há cerca de seis anos, é membro da Executiva Nacional da sigla, acompanhou os principais ações do partido na região nos últimos anos, e, mais recentemente atuou na eleição da deputada Renata Abreu e do prefeito Rogério Lins”, completa a nota.