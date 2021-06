Frente de Trabalho, que paga R$ 1 mil por mês, abre 80 vagas em Jandira

A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, anunciou, nesta segunda-feira (28), a abertura de 80 vagas para o Programa Frente de Trabalho. A iniciativa oferece oportunidades para ajudante geral masculino (50) e feminino (30), com remuneração mensal de R$ 1 mil.

No programa, os bolsistas desenvolverão atividades relacionadas à limpeza pública, conservação de áreas verdes e praças, manutenção dos prédios públicos municipais, limpeza e manutenção nas vias públicas, compondo as diversas equipes de manutenção e limpeza, bem como as atividades de triagem de alimentos e demais serviços que compõem a administração pública.

“Nos próximos nove meses, essas pessoas terão sua dignidade resgatada por meio de uma ocupação que vai lhes possibilitar seu sustento e o de sua família. Esse é o objetivo de todas as ações desenvolvidas, principalmente, em tempos tão desafiadores”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Social de Jandira, Sílvio Lima.

O contrato será de nove meses e pode ser prorrogado por igual período. Os candidatos selecionados cumprirão 30 horas semanais, participando de atividades de capacitação ocupacional e cidadania.

Processo seletivo e inscrições na Frente de Trabalho em Jandira:

O processo de seleção será realizado entre os dias 6 e 9 de julho. Para se inscrever, os interessados devem comparecer no Teatro Municipal de Jandira, localizado na Rua Rubens Lopes da Silva, 400 no Centro, das 8h às 12h.

Conforme descrito no edital, o atendimento para efetuar a inscrição será feito por ordem de chegada, sendo limitado a 50 atendimentos por dia.

Para participar da seleção pública para bolsistas do Programa Frente de Trabalho, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I – Ser brasileiro nato ou naturalizado;

II – Ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição;

III – Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais e, se do sexo masculino, estar quites com as obrigações militares;

IV – Não ter sido exonerado do serviço público por justa causa;

V – Comprovar que é residente e domiciliado no Município de Jandira há mais de 2 (dois) anos;

VI – Comprovar que está desempregado a mais de quatro meses, que não recebe seguro-desemprego ou qualquer outro benefício da Previdência Social e que não é beneficiário de outro programa assistencial equivalente;

VII – Pertencer à família de baixa renda.

